Конституционный комитет Сирии начнет работу в конце октября

Новости мира:В Женеве состоится первое заседание Конституционного комитета Сирии.

Первое заседание Конституционного комитета Сирии может состояться 30 октября в Женеве.

Об этом информирует Анадолу со ссылкой на источники в ООН.

«Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что проведет первое заседание комитета после консультаций с представителями заинтересованных сторон», - говорится в сообщении.

Напоминаем, 23 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о создании Конституционного комитета Сирии, который должен способствовать завершению войны, продолжающейся с 2011 года.

Он заявил, что комитет, в состав которого войдут представители власти и оппозиции, будет созван в ближайшие недели. Этому будет способствовать представительство ООН в Женеве.