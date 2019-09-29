Британские полицейские смогут получить доступ к перепискам в Facebook и WhatsApp

Полиция Великобритании может получить доступ к переписке пользователей WhatsApp и Facebook, подозреваемых в тяжких преступлениях.
Об этом сообщает DW.
"Американские соцсети обяжут раскрывать переписку пользователей по требованию полиции Великобритании… Новые правила коснутся, в том числе Facebook и WhatsApp", - говорится в сообщении со ссылкой на источник агентства Bloomberg.
Указывается, что соответствующее соглашение будет подписано между США и Великобританией в следующем месяце. При этом уточняется, что полиция будет получать доступ к переписке только если подозревает пользователя в совершении тяжкого преступления, например - терроризма или педофилии.
Напоминаем, исследователи из внешней службы безопасности компании Google обнаружили беспрецедентную операцию по взлому iPhone, которая атаковала "тысячи пользователей в неделю".
Эта операция, которая длилась два с половиной года, использовала небольшую коллекцию взломанных сайтов для доставки вредоносных программ на iPhone посетителей.