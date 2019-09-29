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Британские полицейские смогут получить доступ к перепискам в Facebook и WhatsApp

Британские полицейские смогут получить доступ к перепискам в Facebook и WhatsApp
05:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:WhatsApp и Facebook предоставил полиции Британии доступ к перепискам пользователей.

Полиция Великобритании может получить доступ к переписке пользователей WhatsApp и Facebook, подозреваемых в тяжких преступлениях.

Об этом сообщает DW.

"Американские соцсети обяжут раскрывать переписку пользователей по требованию полиции Великобритании… Новые правила коснутся, в том числе Facebook и WhatsApp", - говорится в сообщении со ссылкой на источник агентства Bloomberg.

Указывается, что соответствующее соглашение будет подписано между США и Великобританией в следующем месяце. При этом уточняется, что полиция будет получать доступ к переписке только если подозревает пользователя в совершении тяжкого преступления, например - терроризма или педофилии.

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Напоминаем, исследователи из внешней службы безопасности компании Google обнаружили беспрецедентную операцию по взлому iPhone, которая атаковала "тысячи пользователей в неделю".

Эта операция, которая длилась два с половиной года, использовала небольшую коллекцию взломанных сайтов для доставки вредоносных программ на iPhone посетителей.

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Facebook, Полиция, Соцсети, Британия, Приложение, WhatsApp.
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