Facebook создала игру для виртуальной реальности

Новости технологии:Компания Facebook представила игру Horizon для виртуальной реальности.

Игра будет совместима с VR-гарнитурой Oculus Quest и выйдет на широкий рынок в 2020 году. Об этом говорится в сообщении компании.

Сейчас сервис проходит открытое бета-тестирование. Чтобы принять в нем участие, пользователям необходимо подать заявку на сайте сервиса.

В Horizon пользователи могут создавать собственные миры, общаться с другими пользователями, смотреть фильмы и выполнять различные другие действия — например, летать на самолетах или заводить искусственных питомцев.

Facebook достаточно давно разрабатывает различные устройства для VR. Например, недавно стало известно, что соцсеть занимается разработкой искусственного интеллекта с голосовым помощником, специализирующегося на сфере виртуальной и дополненной реальности.