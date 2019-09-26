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Facebook создала игру для виртуальной реальности

Facebook создала игру для виртуальной реальности
17:21 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Компания Facebook представила игру Horizon для виртуальной реальности.

Игра будет совместима с VR-гарнитурой Oculus Quest и выйдет на широкий рынок в 2020 году. Об этом говорится в сообщении компании.

Сейчас сервис проходит открытое бета-тестирование. Чтобы принять в нем участие, пользователям необходимо подать заявку на сайте сервиса.

В Horizon пользователи могут создавать собственные миры, общаться с другими пользователями, смотреть фильмы и выполнять различные другие действия — например, летать на самолетах или заводить искусственных питомцев.

Facebook временно остановил работу десятков тысяч приложений

Facebook достаточно давно разрабатывает различные устройства для VR. Например, недавно стало известно, что соцсеть занимается разработкой искусственного интеллекта с голосовым помощником, специализирующегося на сфере виртуальной и дополненной реальности.

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Facebook, Технологии, Игры, Соцсеть, Виртуальная реальность, Horizon, Техно.
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