Facebook создала игру для виртуальной реальности

Игра будет совместима с VR-гарнитурой Oculus Quest и выйдет на широкий рынок в 2020 году. Об этом говорится в сообщении компании.

Сейчас сервис проходит открытое бета-тестирование. Чтобы принять в нем участие, пользователям необходимо подать заявку на сайте сервиса.

В Horizon пользователи могут создавать собственные миры, общаться с другими пользователями, смотреть фильмы и выполнять различные другие действия — например, летать на самолетах или заводить искусственных питомцев.

Introducing @facebook Horizon, a New Social VR World Coming to #OculusQuest and the Rift Platform in 2020 #OC6 // https://t.co/Xfrzmh2TSW pic.twitter.com/mNvOOctFUA

— Oculus (@oculus) September 25, 2019