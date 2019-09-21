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Facebook временно остановил работу десятков тысяч приложений

Facebook временно остановил работу десятков тысяч приложений
09:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:pixabay.com

Новости технологии:Facebook в марте 2018 года начала изучать приложения, имеющие доступ к персональным данным пользователей соцсети.

Компания Facebook сообщила о приостановке работы "десятков тысяч" приложений около 400 разработчиков в рамках расследования утечки данных через консалтинговую компанию Cambridge Analytica.

В компании отметили, что продолжают расследовать утечку, и к данному моменту уже проверено миллион приложений.

Там также заявили, что несколько приложений полностью заблокированы, а еще против некоторых Facebook подала иски. В их числе - южнокорейская компания по анализу данных Rankwave, гонконгская LionMobi и сингапурская JediMobi. Разработанные ими приложения, по данным компании, заражали телефоны пользователей соцсети вредоносным ПО.

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Федеральные власти США начали расследование в отношении Facebook более года назад в связи с появлением информации о том, что Cambridge Analytica незаконно получила данные 87 млн пользователей соцсети.

Напомним, что известный фотограф и путешественник Остин Манн решил проверить, способен ли смартфон заменить зеркалку и проверил его в реальных условиях съемки.

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Facebook, Технологии, Техно, Cambridge Analytica, Десятков тысяч, LionMobi, JediMobi.
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