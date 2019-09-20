Вышел новый сматрфон iPhone 11 Pro: особенности тройной камеры

Новости технологии:После официальной презентации iPhone 11 Pro компания Apple дала возможность протестировать новинку журналистам и блогерам.

Известный фотограф и путешественник Остин Манн решил проверить, способен ли смартфон заменить зеркалку и проверил его в реальных условиях съемки.

"Автор фотографий заявил, что новая камера, по его мнению", – лучший стимул для покупки нового iPhone 11 Pro. Съемка проводилась во время путешествия Манна в Китай, сообщает MacRumors.

Широкоугольная камера

Фотограф отметил, что использование широкоугольной камеры оправдано только при достаточном уровне освещения, а в темное время суток нужно обязательно включать режим Night Mode, который на программном уровне корректирует недостаток света.

Ночной режим

Shot on iPhone 11 Pro w/ Night mode

My full iPhone camera review from China is up! https://t.co/8ukyTEPOTy pic.twitter.com/JApy8V3Zut — (@austinmann) 18 сентября 2019 г.

I did not do a good job of getting a flat horizon line in this night mode shot, but I wanted to put it up unedited: iPhone XS vs 11 Pro pic.twitter.com/dVgzdXc5dC — (@matthewbbolton) 18 сентября 2019 г.

Он поразил автора – по его словам, алгоритм работает безошибочно и позволяет получать потрясающие снимки, сохраняя их реалистичность.

Появление Night Mode автор относит к столь же значимому события в эволюции iPhone, как появление панорамной съемки в iPhone 5 в 2012 году. В настройках камеры iPhone 11 Pro есть и специальный режим "Съемка вне кадра", что позволяет получать фотографии с использованием нескольких объективов и последующим регулированием композиции уже после окончания съемки.

Выводы

Манн высоко оценил камеру iPhone 11 Pro и резюмировал в своем блоге, что широкоугольный объектив и Night Mode "меняют качество съемки до неузнаваемости" по сравнению с предыдущими моделями линейки.