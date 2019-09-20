Вышел новый сматрфон iPhone 11 Pro: особенности тройной камеры

Известный фотограф и путешественник Остин Манн решил проверить, способен ли смартфон заменить зеркалку и проверил его в реальных условиях съемки.
"Автор фотографий заявил, что новая камера, по его мнению", – лучший стимул для покупки нового iPhone 11 Pro. Съемка проводилась во время путешествия Манна в Китай, сообщает MacRumors.
Широкоугольная камера
Фотограф отметил, что использование широкоугольной камеры оправдано только при достаточном уровне освещения, а в темное время суток нужно обязательно включать режим Night Mode, который на программном уровне корректирует недостаток света.
Ночной режим
Shot on iPhone 11 Pro w/ Night mode
My full iPhone camera review from China is up! https://t.co/8ukyTEPOTy pic.twitter.com/JApy8V3Zut
— (@austinmann) 18 сентября 2019 г.
I did not do a good job of getting a flat horizon line in this night mode shot, but I wanted to put it up unedited: iPhone XS vs 11 Pro pic.twitter.com/dVgzdXc5dC
— (@matthewbbolton) 18 сентября 2019 г.
iPhone11pro #USJファン#iPhone11pro pic.twitter.com/ZhX3VKAMKj
— (@x3urax) 20 сентября 2019 г.
Он поразил автора – по его словам, алгоритм работает безошибочно и позволяет получать потрясающие снимки, сохраняя их реалистичность.
Появление Night Mode автор относит к столь же значимому события в эволюции iPhone, как появление панорамной съемки в iPhone 5 в 2012 году. В настройках камеры iPhone 11 Pro есть и специальный режим "Съемка вне кадра", что позволяет получать фотографии с использованием нескольких объективов и последующим регулированием композиции уже после окончания съемки.
Выводы
Манн высоко оценил камеру iPhone 11 Pro и резюмировал в своем блоге, что широкоугольный объектив и Night Mode "меняют качество съемки до неузнаваемости" по сравнению с предыдущими моделями линейки.