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Вышел новый сматрфон iPhone 11 Pro: особенности тройной камеры

Вышел новый сматрфон iPhone 11 Pro: особенности тройной камеры
21:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:После официальной презентации iPhone 11 Pro компания Apple дала возможность протестировать новинку журналистам и блогерам.

Известный фотограф и путешественник Остин Манн решил проверить, способен ли смартфон заменить зеркалку и проверил его в реальных условиях съемки.

"Автор фотографий заявил, что новая камера, по его мнению", – лучший стимул для покупки нового iPhone 11 Pro. Съемка проводилась во время путешествия Манна в Китай, сообщает MacRumors.

Широкоугольная камера

Фотограф отметил, что использование широкоугольной камеры оправдано только при достаточном уровне освещения, а в темное время суток нужно обязательно включать режим Night Mode, который на программном уровне корректирует недостаток света.

Ночной режим

 

 

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Он поразил автора – по его словам, алгоритм работает безошибочно и позволяет получать потрясающие снимки, сохраняя их реалистичность.

Появление Night Mode автор относит к столь же значимому события в эволюции iPhone, как появление панорамной съемки в iPhone 5 в 2012 году. В настройках камеры iPhone 11 Pro есть и специальный режим "Съемка вне кадра", что позволяет получать фотографии с использованием нескольких объективов и последующим регулированием композиции уже после окончания съемки.

Выводы

Манн высоко оценил камеру iPhone 11 Pro и резюмировал в своем блоге, что широкоугольный объектив и Night Mode "меняют качество съемки до неузнаваемости" по сравнению с предыдущими моделями линейки.

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Все по теме:

iPhone, Смартфон, Технологии, Ночной режим, iPhone 11 Pro, Как фотографирует, Широкоугольная камера.
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