Вышел новый сматрфон iPhone 11 Pro: особенности тройной камеры

Известный фотограф и путешественник Остин Манн решил проверить, способен ли смартфон заменить зеркалку и проверил его в реальных условиях съемки.

"Автор фотографий заявил, что новая камера, по его мнению", – лучший стимул для покупки нового iPhone 11 Pro. Съемка проводилась во время путешествия Манна в Китай, сообщает MacRumors.

Широкоугольная камера

Фотограф отметил, что использование широкоугольной камеры оправдано только при достаточном уровне освещения, а в темное время суток нужно обязательно включать режим Night Mode, который на программном уровне корректирует недостаток света.

Ночной режим

