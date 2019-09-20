Скачать
Пятница, 20.09.2019
Зеленский едет на ГА ООН: планы, сроки, анонсы
Зеленский едет на ГА ООН: планы, сроки, анонсы
РФ готова на прямые поставки газа, Украина требует рыночных цен
РФ готова на прямые поставки газа, Украина требует рыночных цен
Десна примет Шахтер, Динамо едет в Полтаву - все, что нужно знать о 8 туре УПЛ
Десна примет Шахтер, Динамо едет в Полтаву - все, что нужно знать о 8 туре УПЛ
Группа "Неангелы" выпустили новую лирическую песню (Видео)
Группа "Неангелы" выпустили новую лирическую песню (Видео)

Социальная сеть Twitter вводит новую функцию

Социальная сеть Twitter вводит новую функцию
14:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости технологии:Успех функции "скрывать ответы" будет зависеть от того, каким образом люди его используют, но это может означать дружные и более отфильтрованные разговоры.

Twitter запускает функцию "скрыть ответы", чтобы завоевать репутацию платформы для нетоксичного диалога. Об этом сообщает The Verge.

"Компания Twitter объявила, что предоставляет пользователям больше контроля над разговорами, которые они начинают, с помощью новой функции, которая позволяет им прятать ответы. Компания испытывала эту функцию в Канаде, а сейчас внедряет ее в США и Японии. Этот шаг является частью совместных усилий, которые прилагает технологический гигант, чтобы остановить распространение ненависти в Интернете", - говорится в сообщении.

Ранее пользователи могли только выключать определенные ключевые слова, чтобы они больше не появлялись в уведомлениях или вообще блокировали конкретных пользователей. Они не могли изменить то, как другие люди вели себя в дискуссии.

Отмечается, что теперь человек, который написал оригинальный твит, решает, какие ответы остаются, а которые нужно скрыты от других пользователей. Щелчки в правой части меню твита отображают набор обычных параметров (скрыть, отключить звук) с добавленным к списку параметром "Скрыть ответ". После выбора ответ будет скрыт от других пользователей, хотя они все еще могут увидеть ее, нажав на значок, который отображает все скрытые твиты.

Twitter впервые объявил об этой функции в феврале и начал ее тестировать в начале июля. "Мы видели, что люди скорее просматривают взаимодействие, когда их твит скрывается", - написала компания в своем новом сообщении.

Социальная сеть Instagram ограничит рекламу косметики и диет

Хотя компания не переходит грань между свободой слова и гражданскими спорами, эта функция все еще может оказаться противоречивой. Несмотря на то, что люди теоретически могут видеть скрытые ответы, это позволяет им настроить дебаты в Интернете, скрывая противоположные точки зрения или исправления дезинформации.

Но Twitter готов рисковать, чтобы вернуть себе репутацию места, где могут процветать здоровые разговоры и активизм, без теорий заговора и травли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Соцсети, Социальные сети, Технологии, Техно, Социальная сеть Twitter.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы и обычаи
02 Динамо 1:0 Мальме: события матча
03 Экс-посол США рекомендует Зеленскому "осторожно обращаться с Коломойским"
04 И стильно, и не холодно: модные фасоны верхней одежды на эту осень
05 Шефчович назвал приоритеты Украины и РФ в газовых консультациях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Маркарова представила Госбюджет-2020 с ростом ВВП 3,3% (Видео)
Маркарова представила Госбюджет-2020 (Видео)
Надеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября
Надеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября
Депутаты изменили свой график работы на октябрь: причины
Депутаты изменили свой график работы на октябрь: причины
Социальная сеть Twitter вводит новую функцию
Социальная сеть Twitter вводит новую функцию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь