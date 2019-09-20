Социальная сеть Twitter вводит новую функцию

Новости технологии:Успех функции "скрывать ответы" будет зависеть от того, каким образом люди его используют, но это может означать дружные и более отфильтрованные разговоры.

Twitter запускает функцию "скрыть ответы", чтобы завоевать репутацию платформы для нетоксичного диалога. Об этом сообщает The Verge.

"Компания Twitter объявила, что предоставляет пользователям больше контроля над разговорами, которые они начинают, с помощью новой функции, которая позволяет им прятать ответы. Компания испытывала эту функцию в Канаде, а сейчас внедряет ее в США и Японии. Этот шаг является частью совместных усилий, которые прилагает технологический гигант, чтобы остановить распространение ненависти в Интернете", - говорится в сообщении.

Ранее пользователи могли только выключать определенные ключевые слова, чтобы они больше не появлялись в уведомлениях или вообще блокировали конкретных пользователей. Они не могли изменить то, как другие люди вели себя в дискуссии.

Отмечается, что теперь человек, который написал оригинальный твит, решает, какие ответы остаются, а которые нужно скрыты от других пользователей. Щелчки в правой части меню твита отображают набор обычных параметров (скрыть, отключить звук) с добавленным к списку параметром "Скрыть ответ". После выбора ответ будет скрыт от других пользователей, хотя они все еще могут увидеть ее, нажав на значок, который отображает все скрытые твиты.

Twitter впервые объявил об этой функции в феврале и начал ее тестировать в начале июля. "Мы видели, что люди скорее просматривают взаимодействие, когда их твит скрывается", - написала компания в своем новом сообщении.

Хотя компания не переходит грань между свободой слова и гражданскими спорами, эта функция все еще может оказаться противоречивой. Несмотря на то, что люди теоретически могут видеть скрытые ответы, это позволяет им настроить дебаты в Интернете, скрывая противоположные точки зрения или исправления дезинформации.

Но Twitter готов рисковать, чтобы вернуть себе репутацию места, где могут процветать здоровые разговоры и активизм, без теорий заговора и травли.