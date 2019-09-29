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В Австрии досрочные парламентские выборы

В Австрии досрочные парламентские выборы
12:04 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay.com

Новости мира:Социал-демократы, правая Партия свободы, Зеленые и либералы также принимают участие в выборах.

В Австрии в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы после майского обнародования скандальных видеозаписей, которые привели к развалу правительства Себастьяна Курца в коалиции с ультраправыми.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Опросы показывают, что бывший канцлер Курц снова возглавит правительство, однако ему необходимо будет найти партнера по коалиции. В последних опросах поддержка партии Курца составляла 33% - 34%.

Социал-демократы, правая Партия свободы, Зеленые и либералы также принимают участие в выборах. Ожидается, что переговоры о коалиции будут сложными и могут длиться неделями.

Скандал в мае сверг правительство Курца и закончился отставкой лидера ультраправых Штрахе из-за так называемого дела "Ибицы".

Обнародованные видеозаписи демонстрировали, как Штрахе договаривался с якобы племянницей российского олигарха о сотрудничестве, обещая ей государственные контракты в обмен на поддержку партии.

Партия Свободы во главе с новым лидером Норбертом Хофером надеется на возобновление коалиции с партией Курца.

В Австрии планируют восстановить коалицию в правительстве

Однако не исключено, что Курц попытается создать трехпартийную коалицию с Зелеными и либералами - впервые в истории Австрии.

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Австрия, Себастьян Курц, Норберт Хофер.
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