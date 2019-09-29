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Альпийский ледник: в Италии эвакуируют людей из-за угрозы обвала

Альпийский ледник: в Италии эвакуируют людей из-за угрозы обвала
12:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:В любой момент на Монблане может отколоться часть ледника Планпинье.

Власти Италии закрыли дороги и приказали эвакуировать людей из домов возле альпийской вершины Монблан из-за предупреждения о вероятности разрушения части ледника.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на CNN.

Так, согласно предупреждению экспертов регионального правительства Валле-д'Аоста и Фонда "Безопасная гора", 250 тысяч кубических метров льда могут в любой момент отколоться от ледника Планпинье на горе Гранд-Жорас в массиве Монблан.

Хотя невозможно точно предсказать время обрушения, наблюдения в августе и сентябре показали, что ледник перемещался со скоростью от 50 до 60 сантиметров в день.

"Эти явления еще раз показывают, что гора переживает фазу сильных изменений из-за климатических факторов, поэтому она особенно уязвима", – заявил мэр соседнего Курмайора Стефано Мизерокки.

Он распорядился закрыть дороги в долине Валь Ферре и эвакуировать горные дома в районе Рошфор. При этом мэр добавил, что обрушение ледника не будет угрожать жилым районам или туристических объектов.

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Монблан – самая высокая горная цепь Западной Европы, имеет 11 вершин высотой более 4 тысяч метров между Италией и Францией. Она пользуется высокой популярностью среди туристов, альпинистов и лыжников.

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Италия, Монблан, Альпийский ледник, Гранд-Жорас.
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