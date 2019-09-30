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Испания в ООН: Пришло время реформировать Всемирную торговую организацию

Испания в ООН: Пришло время реформировать Всемирную торговую организацию
01:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что нужно реформировать ВТО.

Испания считает целесообразным реформировать Мировую организацию торговли и создать эффективную систему налогообложения международных финансовых транзакций.

Об этом на Генеральной ассамблее ООН заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

“Возможно, пришло время реформировать ВТО, приспособив ее к новым глобальным и цифровым обстоятельствам. Эта новая структура должна учитывать растущую важность международных услуг. Система разрешения споров должна быть эффективной - как и наша способность облагать налогами глобальные финансовые транзакции”, - отметил Санчес.

Он также подчеркнул важность избегания торговых войн с “непредсказуемыми последствиями”.

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Как сообщалось, система разрешения споров между членами ВТО сейчас находится в подвешенном состоянии из-за того, что США отказываются назначать своих представителей в Орган по разрешению споров этой организации.

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Все по теме:

Испания, ООН, Генассамблея ООН, Педро Санчес.
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