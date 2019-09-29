ООН призывает РФ снять запрет с Меджлиса

Новости мира:Миссия ООН по правам человека призвала Россию выполнить решение суда и снять запрет с Меджлиса.

Миссия ООН по правам человека призывает Российскую Федерацию выполнить решение суда и снять запрет с Меджлиса.

Как сообщается на страничке миссии в Фейсбук, 26 сентября 2016 года Верховный суд РФ оставил в силе решение о запрете Меджлиса, которое вынес суд оккупированного Крыма. Данное решение парализовало работу Меджлиса и он, как представительский орган крымских татар, не может исполнять свои обязанности.

В ООН обратили внимание, что такая ситуация продолжается несмотря на то, что Международный суд ООН принял решение, еще в 2017 году, что Российская Федерация должна прекратить ограничивать деятельность представительских органов крымских татар, в том числе и Меджлиса.

Россию призвали выполнить решение суда, и снять запрет с Меджлиса.

Как сообщалось ранее, силовики оккупированного Крыма проводят обыски в доме крымскотатарского ветерана национального движения Ильвера Аметова.