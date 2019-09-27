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Российские силовики проводят обыски в доме межрегионального главы Меджлиса

Российские силовики проводят обыски в доме межрегионального главы Меджлиса
17:38 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Дом Ильвера Аметова обыскивают в связи с подозрением о "публичном" призыве к осуществлению экстремистской деятельности.

Силовики оккупированного Крыма проводят обыски в доме крымскотатарского ветерана национального движения Ильвера Аметова . Об этом сообщает активист Заир Смедляев. 

"Обыск в Судаке в доме и в кафе активиста Ильвер агьа Аметова", - написал Смедляев. 

В 2015 и 2017 в нго доме уже проводили обыски. Во вовремя последнего, силовики избили сына Аметова, а также заблокировали квартал где проживали крымские татары. 

Активисты сообщают, что в доме находится около 20 силовиков. Они предъявили постановление об обыске по статьям "Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства", "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

В РФ хотят осудить журналиста на шесть лет за "терроризм"

Как сообщалось ранее, суд в Ростове-на-Дону 26 октября отказался допрашивать журналистов Александру Ефименко, Михаила Батрака, Сейтумера Сейтумерова, а также Тараса Ибрагимова, которые были заявлены как свидетели защиты по делу гражданского журналиста, блогера Наримана Мемедеминова.

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Крым, Меджлис, Обыски, Заир Смедляев.
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