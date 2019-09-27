В РФ хотят осудить журналиста на шесть лет за "терроризм"

Новости Украины:Прокурор запросил шесть лет колонии общего режима для крымскотатарского журналиста.

Как сообщает общественное движение "Крымская солидарность" в Facebook, об этом прокурор заявил сегодня во время заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

Российские силовики задержали Мемедеминова в конце марта 2018 года. Его обвинили по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет).

Претензии у российских силовиков вызвал видеоблог на YouTube, который Мемедеминов вел с 2013 по 2015 годы. В нем размещены несколько десятков видеороликов с комментариями политических событий и тем, призывами соблюдать нормы ислама и мыслями о российских праздниках: Дне защитника отечества, Международном женском дне, Дне защиты детей и других.

Прокуратура АРК 23 марта 2018 года внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

В Национальном союзе журналистов Украины назвали арест Мемедеминова в оккупированном Крыму "нарушением прав на свободу мысли, свободное получение и распространение информации, в том числе посредством сети Интернет".