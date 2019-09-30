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Германия готова принять отстрочку Brexit

Германия готова принять отстрочку Brexit
11:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира:В МИД Германии заверили,что готовы принять отсрочку Brexit если Великобритания обратится к ним.

Германия дала понять, что на определенных условиях готова предоставить Лондону еще одну очередную отсрочку в вопросе выхода из Европейского союза (Brexit), сообщает Deutsche Welle.

При этом во Франции пока сомневаются в необходимости такого шага.

"Если Великобритания обратится с просьбой о продлении (срока, необходимого для подготовки Brexit - прим. DW), мы рассмотрим ее в конструктивном ключе", - заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас, слова которого приводит Welt am Sonntag.

"У нас есть четкая цель - достичь единого мнения с Великобританией (по этому вопросу - прим. Ред)", - добавил он. По его словам, ясно, что отсрочка должна сопровождаться перспективой дальнейших действий.

"Неопределенность - это растущее бремя для нашей экономики и дееспособности ЕС", - сказал министр.

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Для продления срока страны-члены ЕС должны единогласно согласиться с удовлетворением запроса британского правительства. Однако Франция уже дала понять, что не считает новую отсрочку правильной мерой, поскольку британское правительство не представляло альтернативных решений.

Ожидается, что Великобритания, согласно решению премьер-министра Бориса Джонсона, покинет Евросоюз 31 октября, даже без соглашения, хотя закон обязывает его подать заявку на продление крайнего срока Brexit, если к 19 октября договор о выходе из Евросоюза не будет ратифицирован.

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Германия, ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit, Хайко Мас.
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