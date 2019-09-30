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Кэмерон: Байден "давил" на украинскую власть

Кэмерон: Байден "давил" на украинскую власть
10:50 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:Дэвид Кэмерон сделал заявление, что кандидат в президенты США Джо Байден оказывал давление на украинскую власть.

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в воскресенье заявил о целесообразности поведения бывшего вице-президента США Джо Байдена, который, как он утверждает, в 2015 году оказывал давление на президента Порошенко с целью преодоления коррупции в Украине.

Об этом сообщает Politico.

"Безусловно, правильно было бы сказать, что британское видение, как я думаю, совместно с американским видением, заключалось в том, что Украине нужно прилагать больше усилий для борьбы с коррупцией", - сказал он в программе "Fareed Zakaria GPS" на CNN.

"Нашим видением было то, что мы помогаем вам с точки зрения вашей защиты, помогаем противостоять российской агрессии, но вы должны помочь нам, борясь с коррупцией в вашей стране. Это была общая тема во время контактов, которые у меня были, в частности, c президентом Петром Порошенко", - сказал он.

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Сторонники президента США Дональда Трампа, в частности его адвокат Руди Джулиани, утверждают, что телефонный звонок Трампа нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому 25 июля был уместен. Они заявляют, что Байден был коррумпирован, пытаясь заставить Порошенко уволить Генерального прокурора Виктора Шокина.

Джулиани утверждал, что Байден таким образом пытался помочь своему сыну Хантеру, который был членом совета директоров украинской компании Burisma. Шокин покинул пост в марте 2016 года. Байден отрицал обвинения в том, что сделал что-то неуместное.

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Кэмерон, не называя конкретных имен, сказал, что в то время Запад работал над тем, чтобы заставить Украину очистить коррумпированное правительство. Защитники Байдена утверждают, что любое его влияние на руководство Украины осуществлялось исключительно в соответствии с этими целями.

"Украина не может позволить людям снова потерять надежду", - говорил Байден о коррупции во время визита в декабре 2015 года, называя коррупцию "раком".

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США, Великобритания, Дэвид Кэмерон, Петр Порошенко, Джо Байден, Премьер-министр Великобритании, Дональд Трамп, Виктор Шокин, Руди Джулиани.
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