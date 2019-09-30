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Администрация Трампа проверяет почту Клинтон

Администрация Трампа проверяет почту Клинтон
09:34 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay.com

Новости мира:Чиновники Белого дома начали проверять переписку всех должностных лиц в частности бывшего кандитата на пост президента Хиллари Клинтон.

Администрация президента США Дональда Трампа начала изучать записи электронной почты десятков нынешних и бывших высших должностных лиц Госдепа, из которых направлялись письма в частную почту бывшего госсекретаря и соперника Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Указывается, что таким образом Госдеп возрождает "политически токсическое дело, затмившее выборы 2016 года".

Издание пишет, что в течение последних недель следователи Государственного департамента обратились к 130 должностным лицам, из почт которых письма перенаправились в почту Клинтон. Им было сообщено, что это может быть потенциальным нарушением безопасности, поскольку письма отсылались в незащищенную почту Клинтон.

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В то же время, должностные лица Госдепа заявили, что они придерживаются стандартного протокола в ходе расследования, которое началось еще в последние дни администрации президента Барака Обамы.

Собеседники издания заверили, что проверка не зависит от того, кто находится в Белом доме и является стандартной.

Как известно, в 2015 году в США разгорелся скандал из-за того, что в 2009-2013 годах Хиллари Клинтон не пользовалась служебной электронной почтой.

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Клинтон уверяла, что ее электронная почта, которая хранилась на cервере, установленном в ее доме в штате Нью-Йорк, надежно защищена от кибератак. Кроме того, по утверждению Клинтон, она не посылала никаких секретных документов, поэтому нарушения безопасности данных, по ее мнению, не было.

Затем учитывая резкую критику Клинтон решила передать правоохранителям свой личный сервер, на котором хранилась ее почта во время работы госсекретарем.

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США, Хиллари Клинтон, Барак Обама, Белый дом, Дональд Трамп.
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