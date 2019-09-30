Скачать
Понедельник, 30.09.2019
Главные события 29 сентября: Украина в ПАСЕ, протесты в Москве, смерть Мешкова, матч Динамо - Днепр-1
Главные события 29 сентября: Украина в ПАСЕ, протесты в Москве, смерть Мешкова, матч Динамо - Днепр-1
Жадан презентовал свой проект "роздІловІ" в Берлине (Видео)
Жадан презентовал свой проект "роздІловІ" в Берлине (Видео)
Милан - Фиорентина: третье подряд поражение россонери (Видео)
Милан - Фиорентина: третье подряд поражение россонери (Видео)
Рецепт дня: пудинг с бананом и какао
Рецепт дня: пудинг с бананом и какао

Палата представителей заслушает обличителя разговора Трампа и Зеленского

Палата представителей заслушает обличителя разговора Трампа и Зеленского
06:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Скандал в США: В Палате представителей заслушают обличителя Трампа.

Члены комитета Палаты представителей по разведке договорились заслушать обличителя, чья жалоба стала основанием для расследования в деле импичмента Трампа.

Об этом заявил председатель комитета Адам Шифф, передает Голос Америки.

«Как пообещал во время слушаний директор Макгвайер (и. о. директора Национальной разведки США - ред.), информатору будет разрешено прийти сюда - без предостережений со стороны министерства юстиции или Белого дома, о чем он/она может говорить, а о чем нет. Мы получим неотфильтрованную информацию от этого разоблачителя», - сказал Шифф в эфире канала ABC News.

При этом он добавил, что принимаются все возможные меры предосторожности, чтобы защитить личность разоблачителя.

«Учитывая угрозы, с которыми выступает президент... можете представить, какие тревоги по поводу безопасности возникают в этом случае», - добавил Шифф.

В то же время советник президента США Стивен Миллер заявил телеканалу Fox News, что поведение информатора «напоминает поведение шпиона».

«Президент Соединенных Штатов является обличителем, а это лицо - саботажник, который старается подорвать демократически избранное правительство», - отметил Миллер.

Напоминаем, комитет по разведке Палаты представителей рассматривает жалобу агента ЦРУ, в которой указывается, что во время телефонного разговора в июле Дональд Трамп попросил Президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена - главного соперника в президентской гонке 2020 года - и его сына, Хантера.

В США в течение последней недели существенно обострилась политическая ситуация из-за обнародования деталей телефонного разговора, состоявшегося 25 июля между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Импичмент, Дональд Трамп, Палата представителей, Адам Шифф, Скандал в США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко лично проверил ремонтные работы на Борщаговском путепроводе (Фото)
02 Просто огромный: самый большой мотоцикл Leonhardt Gunbus 410 (Фото)
03 Гороскоп на завтра, 30 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Главный раввин Киева раскритиковал Зеленского (Видео)
05 Ермак о скандале в США: Ситуация досталась сегодняшней власти в наследство
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Историк рассказал, возможен ли &quot;честный&quot; мир на Донбассе
Историк рассказал, возможен ли "честный" мир на Донбассе
В &quot;Слуге народа&quot; обещают за повторение &quot;кнопкодавства&quot; лишать мандата
В "Слуге народа" обещают за повторение "кнопкодавства" лишать мандата
Курс валют 30 сентября: гривня укрепляется, рубль стоит на месте
Курс валют 30 сентября: гривня укрепляется, рубль стоит на месте
Приметы и обряды на 29 сентября - День Веры, Надежды, Любови
Приметы и обряды на 29 сентября - День Веры, Надежды, Любови
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь