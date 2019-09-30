Палата представителей заслушает обличителя разговора Трампа и Зеленского

Новости мира:Скандал в США: В Палате представителей заслушают обличителя Трампа.

Члены комитета Палаты представителей по разведке договорились заслушать обличителя, чья жалоба стала основанием для расследования в деле импичмента Трампа.

Об этом заявил председатель комитета Адам Шифф, передает Голос Америки.

«Как пообещал во время слушаний директор Макгвайер (и. о. директора Национальной разведки США - ред.), информатору будет разрешено прийти сюда - без предостережений со стороны министерства юстиции или Белого дома, о чем он/она может говорить, а о чем нет. Мы получим неотфильтрованную информацию от этого разоблачителя», - сказал Шифф в эфире канала ABC News.

При этом он добавил, что принимаются все возможные меры предосторожности, чтобы защитить личность разоблачителя.

«Учитывая угрозы, с которыми выступает президент... можете представить, какие тревоги по поводу безопасности возникают в этом случае», - добавил Шифф.

В то же время советник президента США Стивен Миллер заявил телеканалу Fox News, что поведение информатора «напоминает поведение шпиона».

«Президент Соединенных Штатов является обличителем, а это лицо - саботажник, который старается подорвать демократически избранное правительство», - отметил Миллер.

Напоминаем, комитет по разведке Палаты представителей рассматривает жалобу агента ЦРУ, в которой указывается, что во время телефонного разговора в июле Дональд Трамп попросил Президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена - главного соперника в президентской гонке 2020 года - и его сына, Хантера.

В США в течение последней недели существенно обострилась политическая ситуация из-за обнародования деталей телефонного разговора, состоявшегося 25 июля между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.