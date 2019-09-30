Трамп: Я заслуживаю встречи со своим обвинителем

Новости мира:Трамп хочет встретиться с разоблачителем его разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с агентом, подавшим на него жалобу после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом президент Трамп заявил, оставив серию постов в своём Twitter.

"Как любой американец я заслуживаю встречи со своим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый осведомитель, передал идеальный разговор с зарубежным лидером совершенно некорректным и обманным образом", - написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что осведомитель незаконно передал информацию о телефонном разговоре, которая в значительной степени была неверной: "Этот человек шпионил за президентом США? Его ждут большие последствия!", - подчеркнул Трамп.

Лидер США также потребовал допроса главы комитета по разведке Адама Шиффа "на самом высоком уровне" в связи с подозрениями в мошенничестве и измене.