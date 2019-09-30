Последствия для Великобритании после Brexit - неизвестны

Новости мира:Министр финансов Великобритании Саджид Джавид заявил, что последствия для экономики страны после выхода из ЕС неизвестны.

Никто не знает, во сколько может обойтись экономике Великобритании в краткосрочной перспективе ее выход из ЕС без каких-либо договоренностей, заявил министр финансов Великобритании Саджид Джавид в понедельник.

"Я не думаю, что кто-то действительно знает полный и правильный ответ на этот вопрос", - заявил Джавид в интервью радиостанции BBC Radio 4.

Глава Минфина пообещал, что в случае Brexit без соглашения с Брюсселем британское правительство даст "ощутимый экономический ответ", чтобы постараться свести к минимуму потери в сфере экономики. Он не стал уточнять, что именно будет делать правительство.

Министр заверил, что благодаря мерам, над которыми работают британские власти, Великобритания сможет "справиться со многими препятствиями", которые появятся в случае отсутствия соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Джавид ранее заявлял, что Brexit без соглашения между Лондоном и Брюсселем не является предпочтительным вариантом для британских властей.

Британский премьер Борис Джонсон заявлял, что Великобритания покинет ЕС 31 октября, согласно плану, даже если к этому моменту Лондон и Брюссель не смогут согласовать условия выхода.