Франция ожидает от Совета Европы нового толчка в деле MH17

Новости мира:Франция хочет сделать больше для расследования и родственников погибших в катастрофе МН17.

Совет Европы будет способствовать привлечению к ответственности причастных к сбитии пассажирского самолета рейса МН17.

Об этом заявила государственный секретарь по европейским делам Министерства Европы и иностранных дел Франции Амели Моншален, отвечая на вопросы делегатов ПАСЕ 30 сентября в Страсбурге, сообщает корреспондент в Страсбурге.

"Мы, как Комитет министров (уставный орган СЕ - ред.), хотим встретиться с родственниками жертв, которые прибудут сюда. Мы также стремимся рассмотреть меры относительно того, как Комитет министров может сделать больше для продвижения независимого международного расследования", - заявила представитель МИД Франции, которая сейчас председательствует в Комитете министров Совета Европы.

Она подчеркнула, что Совет Европы готов сотрудничать в этом вопросе с правительством Нидерландов, где продолжается международное расследование трагедии МН17.