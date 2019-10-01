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В Австрии обнародовали обновленные результаты выборов

В Австрии обнародовали обновленные результаты выборов
04:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Партия Себастьяна Курца получила 71 место из 183 в нижней палате парламента.

Правоцентристская Австрийская народная партия (ÖVP) во главе с Себастьяном Курцем на досрочных выборах в Национальный совет набирает 37,5% голосов. Об этом свидетельствуют данные МВД Австрии с учетом голосования по почте.

Таким образом, партия Курца получает 71 место из 183 в нижней палате парламента.

Второй к финишу гонки пришла Социал-демократическая партия Австрии (SPÖ) с 21,2% (40 мандатов). Третье место заняла правопопулистская и пророссийская Австрийская партия свободы (FPÖ) с 16,2% (31 место), что на 10% меньше в сравнении с результатом выборов 2017 года.

Партия "Зеленые" с 13,8% (26 мест) триумфально возвращается в парламент после неудачи на выборах 2017 года.

В Национальный совет также проходит либеральная партия "Новая Австрия" (NEOS), которая набирает 8,1% и получает 15 мандатов.

Что же касается географии голосования, то партия Курца победила в восьми из девяти федеральных земель Австрии, кроме Вены. Столица остается единственным "красным" регионом страны, жители которого отдали предпочтение социал-демократам.

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Теперь остается подсчитать небольшое количество голосов по открепительным талонам. Этот процесс должен завершиться к 3 октября, когда МВД Австрии объявит окончательные результаты выборов, прошедших 29 сентября.

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Выборы, Австрия, Себастьян Курц, результаты выборов.
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