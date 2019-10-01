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В Евросоюзе рекордно снизилась безработица

В Евросоюзе рекордно снизилась безработица
07:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В августе текущего года самый высокий уровень безработицы среди стран ЕС наблюдался в Греции (17%) и Испании (13,8%).

Количество жителей Евросоюза, которые ищут работу, оказалась наименьшим с 2000 года. Такую информацию обнародовал Евростат.

«Сезонный уровень безработицы в августе 2019 года в еврозоне составил 7,4%, что является самым низким показателем для этого региона с мая 2008-го. В 28 странах ЕС уровень безработицы в августе текущего года составил 6,2% (6,7% - год назад), что является самым низким показателем с начала месячных исследований в январе 2000 года», - говорится в сообщении.

В Австрии обнародовали обновленные результаты выборов

Вместе с тем по абсолютным показателям в странах ЕС оставались безработными более 15 миллионов человек - это почти на 1,2 млн меньше в сравнении с августом 2018 года. При этом 3,1 млн среди европейских безработных - молодежь в возрасте до 25 лет.

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ЕС, Безработица, Работа, Евросоюз.
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