Россия планирует открыть "крымский форум" в Стамбуле

Новости мира:Власти РФ планируют 1 октября открыть "турецко-крымский форум", в котором представляют оккупированный Крым как собственную территорию.

Россияне запланировали провести в Стамбуле "Турецко-крымский экономический форум", выдавая оккупированный полуостров за свою территорию в нарушение международного права.

Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Очередная тщетная попытка российского оккупанта вместе с местными маргиналами провести "крымские" мероприятия в Турции под названием "Экономический форум" в Стамбуле. Скрывается очередная провокация и нарушение украинского и международного права", - написал он в Twitter

Чергова марна спроба RU окупанта разом з місцевими маргіналами провести»кримські»заходи-під назвою

"Економічний форум»у Стамбулі приховується чергова провокація і порушення укр та міжнар права.

Закликаємо бізнесменів бути пильними і не брати участі.

Дякуємо за підтримку. pic.twitter.com/TPoPCcECh7 — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) September 30, 2019

Мероприятие в Стамбуле запланировано на 1 октября. Украинский посол призвал турецких бизнесменов быть бдительными и не участвовать в "форуме".