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Россия планирует открыть "крымский форум" в Стамбуле

Россия планирует открыть "крымский форум" в Стамбуле
09:22 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay.com

Новости мира:Власти РФ планируют 1 октября открыть "турецко-крымский форум", в котором представляют оккупированный Крым как собственную территорию.

Россияне запланировали провести в Стамбуле "Турецко-крымский экономический форум", выдавая оккупированный полуостров за свою территорию в нарушение международного права.

Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Очередная тщетная попытка российского оккупанта вместе с местными маргиналами провести "крымские" мероприятия в Турции под названием "Экономический форум" в Стамбуле. Скрывается очередная провокация и нарушение украинского и международного права", - написал он в Twitter

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Мероприятие в Стамбуле запланировано на 1 октября. Украинский посол призвал турецких бизнесменов быть бдительными и не участвовать в "форуме".

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Турция, Россия, Крым, Стамбул, Андрей Сибига.
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