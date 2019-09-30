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ЮНЕСКО констатирует серьезные проблемы в Крыму

ЮНЕСКО констатирует серьезные проблемы в Крыму
20:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Жители Крыма сталкиваются с нарушением прав человека и ущемлением культурных прав со стороны России.

ЮНЕСКО обнародовала очередной доклад генерального директора Организации по ситуации во временно оккупированном Крыму в сферах образования, науки, культуры, распространения информации и функционирования СМИ, в котором констатировано дальнейшее ухудшение ситуации на полуострове.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"В документе констатируется дальнейшее ухудшение ситуации на полуострове во всех сферах компетенции ЮНЕСКО. Приводятся конкретные факты грубых нарушений прав и свобод человека, прежде всего украинцев и крымских татар, фундаментальных принципов и норм Организации, в частности по вопросам обеспечения образовательных и культурных прав, воспрепятствования свободному распространению информации и деятельности СМИ, многочисленных случаев преследований и незаконных арестов журналистов", - сказали в МИД.

В частности, в докладе отмечаются разрушительные действия российской оккупационной власти во временно оккупированном Крыму, что реально угрожают сохранению украинских объектов культурного наследия, в том числе объекта «Древний город Херсонес Таврический и его хора» - из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО и Ханского дворца в г.Бахчисарай - с Предварительного списка всемирного наследия.

Россия в ЮНЕСКО выдавала Херсонес за свое наследие

Как сообщили в МИД, в докладе сообщается о введении первого этапа прямого мониторинга ЮНЕСКО ситуации во временно оккупированном Крыму, в частности первые два визита экспертов ЮНЕСКО в Украине с целью сбора информации о ситуации в области науки и функционирования СМИ на временно оккупированном полуострове.

Доклад, подготовленный во исполнение решения 205-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО «Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)», будет рассмотрен на 207-й сессии, которая состоится с 9 по 23 октября 2019 года в Париже.

Доклад содержит актуализированную информацию о ситуации во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму, собранную ЮНЕСКО, а также предоставленную украинской стороной и рядом международных организаций - Управлением верховного комиссара ООН по правам человека, представителем по вопросам свободы СМИ ОБСЕ, Международным советом по охране памятников и исторических мест (ICOMOS), Amnesty International.

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Крым, ЮНЕСКО, Бахчисарай, МИД Украина.
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