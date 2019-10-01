Министры в Италии поссорились из-за распятий в школах

Новости мира:Глава итальянского Минобразования выступил за устранение распятий, однако получил критику от министра внутренних дел.

Министр образования Италии Лоренцо Фьорамонти 30 сентября выступил за устранение распятий из школьных классов, чтобы подчеркнуть их светскую природу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

"Я верю в светскую школу. Я думаю, что школы должны быть светскими и позволять всем культурам выражать себя, а не показывать один символ в частности", - сказал министр.

Идея встретила жесткую оппозицию со стороны католической церкви и ультраправых. Лидер националистической партии "Лига" Маттео Сальвини раскритиковал Фьорамонти, сказав: "Сначала идея обложить закуски и напитки налогами, теперь идея забрать распятие из аудиторий: это министр или комик?".

Фьорамонти отказался комментировать, заявив, что спор "бесплоден".