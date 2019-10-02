Премьер Эстонии назвал планы украинских реформ "впечатляющими"

Новости мира:Эстония готова продолжать делиться с Украиной опытом и всячески ей помогать

Премьер-министр Юри Ратас позвонил украинскому коллеге Алексею Гончаруку, чтобы подтвердить, что Эстония продолжает поддерживать реформы, проводимые Украиной, ее суверенитет и территориальную целостность. Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

"У вашего правительства впечатляющий план реформ. Если вам удастся его осуществить, уже через несколько лет Украина станет страной с гораздо более сильной и эффективной экономикой", – сказал Ратас.

По его словам, Эстония готова продолжать делиться с Украиной опытом и всячески ей помогать, например, в строительстве электронного государства и сфере административного управления. Ратас также заверил Гончарука, что его страна продолжает решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, и пригласил украинского премьер-министра посетить Эстонию.

Эстонский премьер-министр сказал, что собственному опыту знает, «насколько важно заручиться широкой поддержкой народа в реформах, гражданское общество – это лучший двигатель перемен к лучшему».

Ратас также поздравил Гончaрука с тем, что его политической силе удалось получить самый сильный мандат за всю историю Украины. По словам эстонского премьер-министра, это свидетельствует о том, что люди жаждут перемен. Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский прибудет с визитом в Таллинн уже этой осенью.