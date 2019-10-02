Румыния определилась с кандидатом в Еврокомиссию

Новости мира:Правительство Румынии предложило сразу две кандидатуры в новую Европейскую комиссию вместо Рованы Плумб,

Бухарест предложил кандидатуры депутата Европарламента Дана Ники и государственного секретаря по европейским делам Мелании-Габриэлы Сиот.

Премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ заявила, что Дан Ника является выбором Румынии и что "если понадобится женщина", то будет предложена Сиот. Она уточнила, что данный момент Сиот является резервным выбором Румынии.

Ника была выдвинута на роль летом вместе с Плумб, но избранный президент Урсула фон дер Лейен выбрала последнюю. Однако Комитет по правовым вопросам Европейского парламента отклонил кандидатуру Плумб, которая должна была получить транспортный портфель.

Ника - бывший вице-премьер Румынии, министр связи и внутренних дел. Он уже второй раз избран в Европарламент от правящей румынской Социал-демократической партии.

Румынские прокуроры по коррупции обвиняли его в злоупотреблении служебным положением, когда он был министром связи в период с 2003 по 2004 год, за решение об аренде лицензий Microsoft у одного поставщика без открытия процедуры государственных закупок, как того требует закон. Однако дело было прекращено, поскольку ему было предъявлено обвинение после истечения срока давности.