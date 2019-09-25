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Среда, 25.09.2019
Зеленский и Йоханнис хотят активизации политического диалога между странами
Зеленский и Йоханнис хотят активизации политического диалога между странами
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Зеленский и Йоханнис хотят активизации политического диалога между странами

Зеленский и Йоханнис хотят активизации политического диалога между странами
18:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский и Йоханнис обсудили украинско-румынское сотрудничество в энергетике.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в рамках рабочей поездки в США с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом осудили сотрудничество двух стран в энергетической и торгово-экономической сферах, а также бизнес-отношения.

"Глава Украинского государства поблагодарил Румынию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за содействие европейским и евроатлантическим стремлением нашего государства", - сообщается на сайте Офиса президента Украины в среду вечером.

Согласно информации, лидеры двух стран согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне и договорились в этом контексте об обмене визитами в ближайшее время.

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Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в энергетической и торгово-экономической сферах, а также бизнес-отношениям.

"Мы начали делать много реформ и приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", - отметил Зеленский.

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Украина, Румыния, Генассамблея ООН, Владимир Зеленский, ГА ООН, Клаус Йоханнис.
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