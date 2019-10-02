Чапутович: Присоединение Украины к "Триморью" - пока это невозможно

Новости мира:Сейчас Украина не сможет присоединиться к "Триморью", поскольку нужно соглашение других стран.

Украина не может сейчас присоединиться к "Инициативе трех морей" (Триморья), поскольку к ней относятся страны Центральной и Южной Европы, которые являются членами ЕС.

Об этом в среду во время Варшавского форума по безопасности заявил в Варшаве глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Президент Украины Зеленский просил нас присоединить Украину к Триморью. На данном этапе это невозможно, как и страны Балкан", - заявил Чапутович.

Он добавил, что членами этого объединения на сегодня могут быть только члены ЕС.

Глава польской дипломатии отметил, что инициативу "Триморья" не стоит связывать с геополитикой, поскольку это только инфраструктурный проект.

Как сообщалось, "Инициатива трех морей" (Адриатического, Балтийского и Черного) - неформальная платформа сотрудничества 12 стран Центральной и Южной Европы (Польша, Хорватия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Румыния, Болгария и Австрия).