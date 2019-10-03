СНВ-3 под угрозой: Президент Финляндии вспомнил о худших годах "холодной войны"

Новости мира:Президент Финляндии призвал продлить СНВ-3.

Президент Финляндии Саули Ниинисте в среду заявил о важности сохранения системы контроля над вооружениями в мире, важным компонентом чего должно стать продление договора СНВ-3.

"Некоторые из нас помнят худшие годы "холодной войны" в 1960-е годы: не было никакого соглашения (о контроле над вооружениями - Ред.), просто "холодная война". Мы не можем позволить ситуации вернуться к тому, когда никакого соглашения не будет по поводу контроля над вооружениями", - сказал он во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

"Вот почему необходимо стараться вести переговоры по поводу новых договоров и продлить действие СНВ-3. Это было бы хорошим новым началом для международного сотрудничества в этой области", - пояснил он.

Напомним, в июне 2019, Владимир Путин заявил, что Россия может не продлить договор с Соединёнными Штатами о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), истекающий в 2021 году.