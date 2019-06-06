РФ может не продлить "ядерный договор" с США

Российский лидер Владимир Путин возложил на США ответственность и может не продлить договор СНВ-3.

Россия может не продлить договор с Соединёнными Штатами о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), истекающий в 2021 году.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума-2019, сообщает Радио Свобода.

Говоря о том, что Россия может не продлить договор с Соединёнными Штатами СНВ-3, Путин возложил на США ответственность за, как он выразился, "раскачку всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности".

Путин также прокомментировал информацию о присутствии российских военных в Венесуэле. В частности, он утверждает, что Россия не создает на территории южноамериканской страны военных баз, а специалисты приезжают и уезжают в рамках контрактных обязательств.

Путин высказался и о том, что его не пригласили на торжества по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии: "Почему меня должны обязательно везде куда-то приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? Мне своих дел хватает здесь". Президент РФ предположил, что западные лидеры, возможно, хотели "пошушукаться" между собой перед тем, как начать контакты с российскими властями.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6–8 июня.