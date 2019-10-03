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Психоз из-за Brexit: в Британии диагностирован первый случай

Психоз из-за Brexit: в Британии диагностирован первый случай
07:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Опасения относительно последствий Brexit вызвало у мужчины психоз.

В Великобритании диагностировали первый случай острого психического расстройства, спровоцированный стрессом, вызванным результатами референдума по Brexit.

Об этом пишет British Medical Journal.

"Через 3 недели после того, как были объявлены результаты референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза, психическое здоровье пациента начало быстро ухудшаться, причиной этого стали серьезные опасения относительно последствий Brexit", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, сначала пациент стал тратить больше времени на сообщение о своих тревогах по поводу Brexit в соцсетях. Ему стало трудно мириться с политическими происходившими событиями, он стал все больше беспокоиться по поводу инцидентов расистского характера. Мужчина также стал хуже спать.

Джонсон: Brexit состоится 31 октября вне зависимости от обстоятельств

Пациент обратился к врачу, который прописал ему антидепрессанты и снотворное, однако это лечение не помогло. У пациента появились паранойя и иллюзии. Мужчина все больше волновался, а когда он начал разбрасывать дома вещи, его госпитализировали.

Как сообщалось, глава правительства Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял о намерении вывести страну с ЕС 31 октября "при любых условиях", даже "без соглашения", что привело к серьезному политическому кризису в стране.

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ЕС, Великобритания, Brexit.
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