Украинца, которого разыскивали в 190 странах мира, задержали в Польше

Новости мира:Во время паспортного контроля польские пограничники выяснили, что украинца разыскивает Интерпол.

Польские пограничники в пункте пропуска в Медыке (Подкарпатское воеводство) задержали 32-летнего гражданина Украины, которого разыскивали в 190 странах мира по так называемому "красному уведомлению" Интерпола за убийство.

Об этом сообщает Польское радио.

Задержанного должны экстрадировать в Украину после решения суда.

По словам пресс-секретаря Бескидского отдела Пограничной службы Эльжбеты Пикор, украинца задержали в пешеходном пункте пропуска в Медыке, через который он хотел покинуть территорию Польши.

По ее словам, во время паспортного контроля польские пограничники выяснили, что украинца разыскивает Интерпол. Оказалось, что 32-летнего гражданина Украины 14 лет разыскивают на территории 190 стран мира, его подозревают в совершении убийства в Украине.