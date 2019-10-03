Скачать
Четверг, 03.10.2019
Главные события 2 октября: "формула Штайнмайера" и "окончательное предложение" по Brexit
Главные события 2 октября: "формула Штайнмайера" и "окончательное предложение" по Brexit
Дело компании Байдена: Шокин рассказал, почему остановили расследование
Дело Байдена: Шокин рассказал, почему остановили расследование
Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
Приметы и обряды на 3 октября - День Астафия
Приметы и обряды на 3 октября - День Астафия

Украинца, которого разыскивали в 190 странах мира, задержали в Польше

Украинца, которого разыскивали в 190 странах мира, задержали в Польше
08:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Во время паспортного контроля польские пограничники выяснили, что украинца разыскивает Интерпол.

Польские пограничники в пункте пропуска в Медыке (Подкарпатское воеводство) задержали 32-летнего гражданина Украины, которого разыскивали в 190 странах мира по так называемому "красному уведомлению" Интерпола за убийство.

Об этом сообщает Польское радио.

Задержанного должны экстрадировать в Украину после решения суда.

Польша просит в Украины разрешения на строительство кладбищ на Волыни

По словам пресс-секретаря Бескидского отдела Пограничной службы Эльжбеты Пикор, украинца задержали в пешеходном пункте пропуска в Медыке, через который он хотел покинуть территорию Польши.

По ее словам, во время паспортного контроля польские пограничники выяснили, что украинца разыскивает Интерпол. Оказалось, что 32-летнего гражданина Украины 14 лет разыскивают на территории 190 стран мира, его подозревают в совершении убийства в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Интерпол, Медыка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Кондратюк призвала расшифровать украинцам "формулу Штайнмайера"
03 Зеленский - о перезапуске законодательной сферы Украины
04 Генк 0:0 Наполи: события матча
05 Не выдержал издевательств: в Одессе трехлетний мальчик сбежал из дома
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кто сменит Разумкова: в &quot;Слуге народа&quot; назвали &quot;наиболее вероятную&quot; кандидатуру
Кто сменит Разумкова: в "Слуге народа" назвали "наиболее вероятную" кандидатуру
Трамп: Было бы замечательно наладить отношения с Россией, и мы будем делать это
Трамп: Было бы замечательно наладить отношения с Россией
Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
Рецепт дня: луковый пирог
Рецепт дня: луковый пирог
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь