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Британские власти решили смягчить санкции против России

Британские власти решили смягчить санкции против России
14:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:Поправкой к санкционному закону британцы разрешили поставки в РФ определенного типа ракетного топлива для марсианской миссии.

Ради того, чтобы совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса ExoMars шла так, как запланировано, месяц назад Британия частично смягчила санкции против страны-оккупанта РФ.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на документ на сайте правительства Великобритании.

"Британские власти внести поправку к закону об экспортном контроле: благодаря ей теперь можно поставить в Россию топливо для "некоторых космических аппаратов". Эти поставки будут строго проконтролированы, уточняется в документе", - говорится в сообщении.

Там не указано, на какой период рассчитано исключение из санкций, какой объем топлива можно поставить, и некоторые другие моменты. По-видимому, это регулируется сторонним документом.

"Санкции против РФ, которые приняты в Британии, запрещают поставлять туда гидразин, несимметричный диметилгидразин и метилгидразин для нужд ракетно-космической отрасли. Нарушителю грозит уголовное преследование", - подчеркивает издание.

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Именно в эту статью были внесены правки, который позволяют ввозить в РФ "определенные вещества для использования в определенных пусковых установках, для запуска или заправки определенных спутников или для проведения определенных тестов и полетов по миссии ExoMars 2020".

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Великобритания, Россия, Санкции, РФ, Британия.
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