Скачать
Понедельник, 30.09.2019
Загороднюк принял посла Франции: обсуждали реформы ВСУ
Загороднюк принял посла Франции: обсуждали реформы ВСУ
Помощник Помпео едет в Украину: цели визита
Помощник Помпео едет в Украину: цели визита
Ман Сити потерял ключевого игрока накануне матча с Динамо З
Ман Сити потерял ключевого игрока накануне матча с Динамо З
Обнаружены новые звезды с меняющейся яркостью
Обнаружены новые звезды с меняющейся яркостью

Недоумение и обвинения в русофобии: Россия ответила на санкции США

Недоумение и обвинения в русофобии: Россия ответила на санкции США
23:02 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

В России до сих пор не понимают цели введения Минфином США антироссийских санкций.

В МИД РФ заявили о недоумении из-за новых санкций США и заявили, что этот "антироссийский выпад" не останется без ответа.

Об этом говорится в комментарии ведомства, передает "Европейская правда".

"Выражаем крайнее недоумение новой порцией антироссийских санкций, введенных Администрацией США 30 сентября", - заявили в МИД РФ, отметив, что "в отношении некоторых лиц ограничения по непонятным причинам вводятся уже по второму и третьему кругу".

"Тем должностным лицам, которые идут на поводу откровенных русофобов, стоит задуматься, что их действия противоречат публичным заявлениям американского руководства о стремлении к нормализации двусторонних отношений, усиливают напряженность на международной арене", - говорится в комментарии.

"Мы не закроем глаза": в США объяснили новые санкции против России

В МИД РФ отметили, что антироссийский выпад не останется без ответа.

"Одновременно призываем американских политиков прекратить бессмысленные игры в санкции, результат которых равен нулю, вернуться на позиции здравого смысла".

Напомним, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на российские субъекты, которые пытались повлиять на промежуточные выборы в США 2018 года, хотя нет никаких признаков того, что им удалось осуществить это влияние.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Санкции, МИД РФ, Евгений Пригожин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Просто огромный: самый большой мотоцикл Leonhardt Gunbus 410 (Фото)
02 Веские причины оставить сливочное масло в повседневном питании (Фото)
03 Кличко лично проверил ремонтные работы на Борщаговском путепроводе (Фото)
04 Украинцам изменят правила на субсидию: новая Программа
05 Настя Каменских ошеломила заявлением о жизни с Потапом (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США обновили санкции против РФ: в список попали люди &quot;повара Путина&quot;
США обновили санкции против РФ
Зеленский подписал отставку Данилюка
Зеленский подписал отставку Данилюка
Экс-нардеп Жеваго не признает обвинений ГБР
Экс-нардеп Жеваго не признает обвинений ГБР
Герцогиня Сассекская сходила на шопинг в последние дни африканского тура (Фото)
Герцогиня Сассекская сходила на шопинг в последние дни африканского тура (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь