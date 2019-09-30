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"Мы не закроем глаза": в США объяснили новые санкции против России

"Мы не закроем глаза": в США объяснили новые санкции против России
18:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Госсекретарь США прокомментировал введение дополнительных санкций против приближенных к Владимиру Путина лиц.

Американские санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина нацелены на то, чтобы не дать ему чувствовать себя комфортно и избегать американского давления, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.

"Администрация США будет продолжать работать над тем, чтобы Пригожин и подобные ему люди не смогли укрыться (от давления - ред.) и комфортно жить, до тех пор, пока будут заниматься дестабилизирующей деятельностью, угрожающей интересам США, их союзников и партнеров", - отметил госсекретарь в заявлении.

Помпео пояснил, что ранее в понедельник США ввели дополнительные санкции, связанные с предполагаемыми попытками РФ повлиять на американские выборы.

"Мы высказывались ясно: мы не закроем глаза на иностранное вмешательство в наши выборы. США продолжат давать отпор враждебным силам, которые пытаются подорвать наш демократический процесс, и мы не будем колебаться с тем, чтобы заставить Россию еще больше платить по счетам за свою дестабилизирующую и неприемлемую активность", - подчеркнул Помпео.

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Ранее в пресс-релизе Минфина США указывалось, что новые санкции, в частности, касаются трех самолетов и яхты, принадлежащих российскому бизнесмену Евгению Пригожину.

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Как известно, российский бизнесмен, ресторатор, владелец кейтерингового бизнеса, гендиректор ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг" Пригожин также находится и под украинскими санкциями.

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США, Россия, Санкции, РФ, Майк Помпео, Евгений Пригожин.
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