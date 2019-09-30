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В Кремле назвали условие публикации разговора Трампа и Путина

В Кремле назвали условие публикации разговора Трампа и Путина
16:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Пресс-секретарь Путина намекнул, что стенограмма разговора президентов США и РФ вряд-ли будет опубликована.

Полная публикация стенограмм переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа возможна только по взаимному согласованию сторон, если сигналы от Вашингтона поступят, то вопрос будет обсуждаться, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментируя журналистам призыв демократов США к Трампу опубликовать полностью его переговоры с Путиным, Песков отметил, что все процессы, которые ведутся сейчас вокруг этого, являются внутренним делом Америки.

"Мы не вмешивались и не имеем намерения вмешиваться. Что касается стенограмм разговоров, то, конечно, в какой-то степени их опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон", - сказал Песков журналистам.

"Говоря конкретнее, в целом дипломатическая практика, конечно, подобные публикации не предусматривает. Поэтому если будут американцы какие-то сигналы (подавать -ред.), будем обсуждать", - сказал Песков.

Зеленского призвали обнародовать стенограмму разговоров с Путиным: в РФ уже отреагировали

Ранее сообщалось, Конгресс США хочет получить доступ к записям разговоров Трампа с Путиным.

Как ранее сообщали СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена. 

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США, Россия, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Стенограмма.
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