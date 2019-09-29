Скачать
Воскресенье, 29.09.2019
Противостоять РФ в ПАСЕ будет не Украина: глава делегации едет на заседание одна и как гость
Противостоять РФ в ПАСЕ будет не Украина: глава делегации едет на заседание одна и как гость
Зеленского призвали обнародовать стенограмму разговоров с Путиным: в РФ уже отреагировали
Зеленского призвали обнародовать стенограмму разговоров с Путиным
Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
За права женщин: Меган Маркл встретилась с активистками Кейптауна (Фото)
За права женщин: Меган Маркл встретилась с активистками Кейптауна (Фото)

Угроза нацбезопасности?: Конгресс США хочет знать о чем говорил Трамп и Путин

Угроза нацбезопасности?: Конгресс США хочет знать о чем говорил Трамп и Путин
18:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Конгресс США хочет получить доступ к записям разговоров Трампа с Путиным.

Конгресс США в целях нацбезопасности намерен получить в свое распоряжение записи переговоров президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным и с другими мировыми лидерами, заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

"Я полагаю, что здесь вопрос первостепенной важности - защитить национальную безопасность США и посмотреть на то, подрывал ли президент нашу (США - Ред.) безопасность в разговорах и с другими мировыми лидерами, особенно с Путиным, и таким образом, как полагал он (Трамп - Ред.), он приносил пользу собственной предвыборной кампании", - цитируют конгрессмена западные СМИ.

При этом он выразил решимость установить, скрывал ли что-либо президент от общественности.

Как ранее сообщали СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры.

Зеленского призвали обнародовать стенограмму разговоров с Путиным: в РФ уже отреагировали

Опубликованный Белым домом документ составлен, основываясь на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским. Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента.

Тем не менее, СМИ, комментируя скандал, отмечают, что требованием расследования деятельности Байденов в Украине Трамп пытается устранить вероятного соперника от Демократической партии - Джо Байдена - на президентских выборах 2020 года.

"Украинское дело" Трампа: Демократы хотят допросить Волкера и Йованович

Сам Трамп заявлял, что расследование, направленное на объявление импичмента, является "охотой на ведьм", и сказал, что демократ-конгрессмен Адам Шифф, который инициировал расследование, опорочил и оклеветал его, и должен уйти из Конгресса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Путин, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Адам Шифф.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 НАПК проверило декларации Данилюка за 2015 и 2016 годы
02 Когда каждая нация красива по-своему: девушки разных национальностей (Фото)
03 На админгранице с Крымом восстановят пассажирские перевозки
04 "Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа
05 Несколько веских причин навсегда отказаться от чая с сахаром
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Землетрясения всколыхнуло Закарпатье
Землетрясения всколыхнуло Закарпатье
Рош-ха-Шана: Зеленский поздравил иудеев Украины
Рош-ха-Шана: Зеленский поздравил иудеев Украины
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
&quot;Много моральных страданий&quot;: Селена Гомес рассказала о депрессии (Фото)
"Много моральных страданий": Селена Гомес рассказала о депрессии (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь