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Байден об обвинениях в свой адрес: Трамп пытается сфальсифицировать выборы

Байден об обвинениях в свой адрес: Трамп пытается сфальсифицировать выборы
06:21 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Байден назвал обвинения в свой адрес попыткой Трампа сфальсифицировать выборы.

Джо Байден, один из основных кандидатов от Демократической партии на участие в президентских выборах 2020 года, назвал обвинения, выдвинутые Дональдом Трампом в его адрес, попыткой "сфальсифицировать" выборы. Бывший вице-президент сказал об этом, выступая на мероприятии по сбору средств, которое состоялось в четверг в Калифорнии, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

В июле Дональд Трамп попросил президента Украины Владимира Зеленского инициировать расследование, касающееся действий Джо Байдена и его сына Хантера в Украине. После того, как информатор из разведсообщества подал жалобу на действия Трампа, обвинив его в попытке привлечь иностранную державу к сбору компрометирующей информации о его политическом сопернике, демократы в Палате представителей начали расследование, которое может привести к попытке объявить импичмент президенту.

Комментируя обвинения республиканцев, Байден заявил: "Речь идет не обо мне.. Это тактика, которую использует... президент, пытаясь сфальсифицировать выборы, чтобы мы не фокусировались на вопросах, имеющих жизненное значение", — заявил политик.

"Причина, по которой меня атаковали — то, что в большинстве опросов я опережаю его на 10 — 15 пунктов", — заявил Байден во время другого мероприятия по сбору пожертвований, которое прошло на этой неделе в Балтиморе. По словам Байдена, его "совсем не удивляет" то, что он стал объектом "привязанности и внимания" со стороны президента.

В Республиканской партии продолжают настаивать, что демократы пытаются перевести внимание общественности с действий Байдена и его сына на президента, попытавшегося провести расследование.

"Это — скандал (касающийся) Джо Байдена, который демократы и их союзники в прессе пытаются превратить в проблему Дональда Трампа", — заявил Тим Мерто, директор по коммуникациям в избирательном штабе Трампа.

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Повышенное внимание к действиям Байдена в Украине может навредить предвыборной кампании бывшего вице-президента, считает Роделл Моллино, бывший демократический советник руководства Сената.

"Похоже, что его рейтинги немного упали до этого, и я не думаю, что это (ему) поможет. Так как он участвует в праймериз, в его защиту не будет выступать вся "машина" демократов", — сказал Моллино в комментарии Reuters.

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В штабе Байдена заявляют, что украинский вопрос стал еще одним свидетельством того, что Дональд Трамп по-прежнему опасается конкуренции с Байденом на выборах.

"Это так очевидно, что это (даже) смешно" — сказал Reuters один из советников Байдена.

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Демократическая партия, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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