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Пятница, 27.09.2019
Скандал в США: Климкин считает, что Зеленский вышел из ситуации "с плюсами"
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Скандал в США: Климкин считает, что Зеленский вышел из ситуации "с плюсами"

Скандал в США: Климкин считает, что Зеленский вышел из ситуации "с плюсами"
05:41 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Климкин считает, что скандал с возможным импичментом президента США "нас затянет в очень негативную спираль".

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин неожиданно похвалил президента Украины Владимира Зеленского за его визит в США.

Об этом шла речь в прямом эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"К сожалению, а может и к счастью, в истории Штатов Украина будет связана с Чернобылем, с Майданом и с импичментом. На перспективу это нас затянет в очень негативную спираль. Но на сегодня, я считаю, что президент Зеленский вышел из этой ситуации, кроме Европы, без потерь и даже с плюсами", - сказал Климкин.

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В то же время экс-министр посмеялся с обсуждения так называемого большого мирного соглашения по Донбассу.

"В глобальное соглашение с Путиным верят только идиоты. Никто из тех, кого я знаю на Западе, в это не верят", - сказал Климкин.

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США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Павел Климкин.
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