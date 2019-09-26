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Разговор Трампа и Зеленского: Министерство юстиции США изучило стенограмму

Разговор Трампа и Зеленского: Министерство юстиции США изучило стенограмму
00:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Минюсте США изучили стенограмму разговора Трампа с Зеленским и не нашли нарушений.

Сотрудники подразделения Минюста США, занимающегося уголовными вопросами, изучили стенограмму летнего телефонного разговора президента страны Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и не нашли никаких признаков нарушения закона со стороны американского лидера.

По сообщению американских СМИ, в заявлении министерства отмечается, что в итоге ведомство "закрыло это дело".

В Минюсте изучили стенограмму, так как ранее получили информацию о том, что она может содержать признаки нарушения Трампом федерального закона о финансировании предвыборных кампаний.

Стенограмма подтверждает, что Трамп просил Зеленского провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. При этом нет признаков того, что Трамп пытался вынудить собеседника пойти на такой шаг.

Кроме того, в Минюсте США сообщили, что Трамп не поднимал тему этого расследования с генпрокурором страны Уильямом Барром.

Обнародованная стенограмма: Зеленский заявлял о готовности встретиться с адвокатом Трампа

В министерстве также пояснили, что сделали все свои выводы, основываясь исключительно на переданной Белым домом информации.

Телефонный разговор Трампа с Зеленским спровоцировал политический скандал в США. Конгрессмены-демократы - однопартийцы Байдена - ранее на этой неделе инициировали в палате представителей процедуру импичмента против Трампа.

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Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Минюст США.
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