Скачать
Воскресенье, 29.09.2019
Криклий: Речи о восстановлении транспортного сообщения с оккупированным Крымом не идет
Криклий: Речи о восстановлении транспортного сообщения с оккупированным Крымом не идет
Зеленского призвали обнародовать стенограмму разговоров с Путиным: в РФ уже отреагировали
Зеленского призвали обнародовать стенограмму разговоров с Путиным
Динамо - Днепр-1: видео онлайн-трансляция матча
Динамо - Днепр-1: видео онлайн-трансляция матча
Альбом певицы Тейлор Свифт "Lover" бьет все рекорды
Альбом певицы Тейлор Свифт "Lover" бьет все рекорды

Зеленского призвали обнародовать стенограмму разговоров с Путиным: в РФ уже отреагировали

Зеленского призвали обнародовать стенограмму разговоров с Путиным: в РФ уже отреагировали
18:06 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В России отреагировали на призыв опубликовать стенограмму Зеленского и Путина.

Президента Украины Владимира Зеленского призывают обнародовать стенограммы всех телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства, где размещены две такие петиции - №22/074726-эп и №22/074716-эп.

"Учитывая дипломатический скандал, связанный с телефонными разговорами с президентом США Трампом и содержание этих разговоров, в частности: "заигрывание" с Трампом, согласование позиций по некоторым уголовным делам, критику лидеров ЕС и экс-посла США и т.д., требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между Президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным", - говорится в петиции № 22/074726-эп.

Автор отмечает, что Зеленский - Президент Украины, "а не частное лицо, поэтому эти разговоры не являются и не могут быть личными частными разговорами, тем более, если речь идет о разговорах с лидером страны-агрессора - Путиным".

"Украинское дело" Трампа: Демократы хотят допросить Волкера и Йованович

В свою очередь в России считают, что Зеленский на этот шаг не пойдет. Так глава временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что Президент Украины Владимир Зеленский не станет публиковать стенограмму разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Пушков написал в Twitter.

"На Украине решили, как всегда, перенять американский опыт публикации стенограмм закрытых переговоров и требуют от Зеленского опубликовать текст его переговоров с Путиным. Думаю, он этого не сделает, иначе станет заложником националистов, популистов и прочей невменяемой публики", — написал он.

Климкин: Теперь Украину будут вспоминать в еще одном негативном аспекте

Отметим, что петицию, которая по состоянию на 11:15 набрала 31 подпись, поддержало уже более 2 тыс. человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Петиция, Алексей Пушков, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 НАПК проверило декларации Данилюка за 2015 и 2016 годы
02 Когда каждая нация красива по-своему: девушки разных национальностей (Фото)
03 На админгранице с Крымом восстановят пассажирские перевозки
04 "Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа
05 Несколько веских причин навсегда отказаться от чая с сахаром
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На 74-м году жизни скончался первый и единственный президент АР Крым
На 74-м году жизни скончался первый и единственный президент АР Крым
Бекиров: Бороться нужно с двойной силой
Бекиров: Бороться нужно с двойной силой
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
&quot;Много моральных страданий&quot;: Селена Гомес рассказала о депрессии (Фото)
"Много моральных страданий": Селена Гомес рассказала о депрессии (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь