Зеленского призвали обнародовать стенограмму разговоров с Путиным: в РФ уже отреагировали

Новости Украины:В России отреагировали на призыв опубликовать стенограмму Зеленского и Путина.

Президента Украины Владимира Зеленского призывают обнародовать стенограммы всех телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства, где размещены две такие петиции - №22/074726-эп и №22/074716-эп.

"Учитывая дипломатический скандал, связанный с телефонными разговорами с президентом США Трампом и содержание этих разговоров, в частности: "заигрывание" с Трампом, согласование позиций по некоторым уголовным делам, критику лидеров ЕС и экс-посла США и т.д., требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между Президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным", - говорится в петиции № 22/074726-эп.

Автор отмечает, что Зеленский - Президент Украины, "а не частное лицо, поэтому эти разговоры не являются и не могут быть личными частными разговорами, тем более, если речь идет о разговорах с лидером страны-агрессора - Путиным".

В свою очередь в России считают, что Зеленский на этот шаг не пойдет. Так глава временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что Президент Украины Владимир Зеленский не станет публиковать стенограмму разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Пушков написал в Twitter.

"На Украине решили, как всегда, перенять американский опыт публикации стенограмм закрытых переговоров и требуют от Зеленского опубликовать текст его переговоров с Путиным. Думаю, он этого не сделает, иначе станет заложником националистов, популистов и прочей невменяемой публики", — написал он.

Отметим, что петицию, которая по состоянию на 11:15 набрала 31 подпись, поддержало уже более 2 тыс. человек.