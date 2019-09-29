Климкин: Теперь Украину будут вспоминать в еще одном негативном аспекте

Новости Украины:Павел Климкин считает, что теперь Украину будут ассоциировать не только с теневой экономикой.

Бивший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, на своей страничке в Твиттер написал, что теперь Украину будут ассоциировать не только с теневой экономикой, а и с теневой политикой.

Так в своем посте он написал, что все постоянно жалуются на теневую экономику Украины. Но теперь, из-за последних событий, все начнут вспоминать Украину как страну с теневой политикой. Он отметил, что такая политика является не менее опасной нежели теневая экономика.

Так же Климкин предположил, что если провести прозрачное расследование то это поможет сделать политику полее честной.

"Раньше нас, Украину, вспоминали в контексте коррупции и теневой экономики, теперь к этому добавляется теневая политика. Много вокруг нас тени, очень хочется под солнце", - добавил Климкин.

P.S. Раніше нас, Україну, згадували в контексті корупції і тіньової економіки, тепер до цього додається тіньова політика. Забагато навколо нас тіні, дуже хочеться під сонце — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 29, 2019

Как сообщалось ранее, Павел Климкин отреагировал на видеоролик который записал Дноальд Трамп.