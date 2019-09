Климкин об отставке Волкера: Это очень редко случается в политике

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сожалеет из-за решения специального представителя Госдепа США по Украине Курта Волкера об отставке и прогнозирует, что "это только начало".

"Курт Волкер - это первая не политическая, а именно реальная потеря. Мы ему были небезразличны - это очень редко случается в политике. Спасибо большое, Курт. Очень жаль. Это только начало", - написал Климкин на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Как сообщили американские СМИ, спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку. Согласно информации, в пятницу, 27 сентября, Волкер встретился с госсекретарем США Майком Помпео и сообщил ему об этом решении.

Kurt Walker @SpecRepUkraine is the first, not a political one, but a real loss. We were not indifferent to him - it is a rare case in politics. Thank you so much for everything, @kvolker. It’s all so sad. But it’s just the beginning pic.twitter.com/3nN3p4E4u6

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 28 сентября 2019 г.