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Волкер считает, что РФ на самом деле не заинтересована удерживать Донбасс

Волкер считает, что РФ на самом деле не заинтересована удерживать Донбасс
01:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Курт Волкер о оккупации Донбасса: РФ получает совершенно противоположный результат от того, который хочет достичь.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия стремится уйти с Донбасса.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"Думаю, есть причины, почему Россия должна уйти с Донбасса. Они на самом деле не заинтересованы удерживать Донбасс. Россия получает совершенно противоположный результат от того, который хочет достичь, продолжая оккупацию и войну на Донбассе", - убежден он.

Волкер считает, что РФ продолжит войну с низкой интенсивностью

"Это — причина, почему Россия должна хотеть прекратить это. И мы, и французы, и немцы, и украинцы — все готовы помочь России найти легкий путь для отступления и возвращения мира на оккупированные территории", - добавил Волкер.

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Россия, РФ, Донбасс, Курт Волкер.
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