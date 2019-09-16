Волкер считает, что РФ продолжит войну с низкой интенсивностью

Новости Украины:Курт Волкер: Россия продолжит войну с низкой интенсивностью.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия и в дальнейшем будет продолжать войну на Донбассе, однако с низкой интенсивностью.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"Думаю, Россия будет продолжать войну с низкой интенсивностью, впрочем, так, как она это делает последние 5 лет. И это будет трагедия для людей на востоке Украины. Людей, о которых Россия говорит, что защищает их, но, на самом деле, война только разрушает их жизнь. Россия, возможно, будет продолжать это делать, я этого не исключаю", - заявил Волкер.

В то же время, он считает, что остальная Украина станет "успешной, процветающей, динамичной, будет двигаться вперед". И таким образом, по его мнению, оккупированные территории захотят вернуться в Украину.

Напоминаем, специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер пояснил, что, по мнению Вашингтона, необходимо сделать, прежде чем можно будет провести легитимные выборы на ныне оккупированной части украинского Донбасса.