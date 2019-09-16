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Понедельник, 16.09.2019
Волкер считает, что РФ продолжит войну с низкой интенсивностью
Волкер считает, что РФ продолжит войну с низкой интенсивностью
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Волкер считает, что РФ продолжит войну с низкой интенсивностью

Волкер считает, что РФ продолжит войну с низкой интенсивностью
00:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Курт Волкер: Россия продолжит войну с низкой интенсивностью.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия и в дальнейшем будет продолжать войну на Донбассе, однако с низкой интенсивностью.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"Думаю, Россия будет продолжать войну с низкой интенсивностью, впрочем, так, как она это делает последние 5 лет. И это будет трагедия для людей на востоке Украины. Людей, о которых Россия говорит, что защищает их, но, на самом деле, война только разрушает их жизнь. Россия, возможно, будет продолжать это делать, я этого не исключаю", - заявил Волкер.

В то же время, он считает, что остальная Украина станет "успешной, процветающей, динамичной, будет двигаться вперед". И таким образом, по его мнению, оккупированные территории захотят вернуться в Украину.

Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"

Напоминаем, специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер пояснил, что, по мнению Вашингтона, необходимо сделать, прежде чем можно будет провести легитимные выборы на ныне оккупированной части украинского Донбасса.

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Украина, Россия, РФ, Курт Волкер.
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