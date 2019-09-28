РФ считают, что Волкер "оказал медвежью услугу" Украине

Глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что отставка спецпредставителя США по Украине Курта Волкера лишь отсрочит выполнение минских договоренностей.
Об этом Косачев написал в Facebook.
По его словам, Волкер "оказал услугу Украине", когда подал в отставку, и своими действиями лишь отложил реализацию минских договоренностей.
"В этом смысле Курт Волкер оказал медвежью услугу Киеву, своими действиями лишь отложив и затянув реализацию минских договорённостей всеми заинтересованными сторонам", - написал Косачев.
Напомним, Волкер подал в отставку со своего поста Специального посланника Госдепартамента США в Украине в пятницу, 27 сентября. Причиной стало расследование в отношении Трампа и его влияния на Украину.
Курт Волкер подал в отставку через день после обнародования отчета обличителя, где речь шла о сокрытии Белым домом содержания разговора между президентом Дональдом Трампом и президентом Украины.
"Европейская солидарность" поблагодарила Курта Волкера за годы плодотворной работы в Украине.