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"Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа

"Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа
22:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Климкин считает, что внутренняя политика США меганегативно влияет на имидж Украины.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на видеоролик американского лидера Дональда Трампа и отметил, что в результате внутренней политики в США — Украина несет имиджевые потери.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Видели видео на фб Дональда Трампа? Рекомендую. Для тех, кто не знает мировую политику вывод — Украина и коррупция почти неотделимы. Вот именно так внутренняя политика США начала меганегативно влиять на наш имидж", — написал бывший глава МИД, и добавил, что "об этом следует не молчать, честно говорить с нашими партнерами".

 

"Украинская история" Трампа: американские СМИ насчитали два десятка фигурантов

Как сообщалось ранее, накануне президент США Дональд Трамп опубликовал на своих страницах в соцсетях видео, в котором Украина упоминается как страна, в которой политический оппонент Трампа Джозеф Байден на выборах 2020 года, якобы, проводил коррупционные схемы.

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Все по теме:

США, Коррупция, Дональд Трамп, Павел Климкин.
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