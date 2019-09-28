"Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа

Новости Украины:Климкин считает, что внутренняя политика США меганегативно влияет на имидж Украины.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на видеоролик американского лидера Дональда Трампа и отметил, что в результате внутренней политики в США — Украина несет имиджевые потери.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Видели видео на фб Дональда Трампа? Рекомендую. Для тех, кто не знает мировую политику вывод — Украина и коррупция почти неотделимы. Вот именно так внутренняя политика США начала меганегативно влиять на наш имидж", — написал бывший глава МИД, и добавил, что "об этом следует не молчать, честно говорить с нашими партнерами".

Бачили відео на фб Дональда Трампа? Рекомендую. Для тих, хто не знається на світовій політиці висновок-Україна та корупція майже невіддільні. От саме так внутрішня політика США почала меганегативно впливати на наш імідж. Про це слід не мовчати, чесно говорити з нашими партнерами — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 28, 2019

Как сообщалось ранее, накануне президент США Дональд Трамп опубликовал на своих страницах в соцсетях видео, в котором Украина упоминается как страна, в которой политический оппонент Трампа Джозеф Байден на выборах 2020 года, якобы, проводил коррупционные схемы.