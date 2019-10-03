Ирландия не согласится на "окончательное предложение" Джонсона

Новости мира:В Ирландии не согласны с "последним предложением" Бориса Джонсона относительно Brexit.

Вице-премьер Ирландии Саймон Ковни заявил, что если предложения премьера Британии являются окончательными, то Brexit состоится без соглашения с ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Предложение премьер-министра Бориса Джонсона ЕС заменяет ирландский пограничный backstop рядом различных договоренностей.

Согласно плану, Северная Ирландия покинет Таможенный союз вместе с остальной частью Великобритании в начале 2021 года, но с согласия местного парламента продолжит применять законодательство ЕС, что касается сельскохозяйственной и другой продукции.

Это предложение было одобрено Демократической юнионистской партией Северной Ирландии. Однако другие политические партии в Северной Ирландии и бизнес-группы отклонили ее.

"Если это окончательное предложение, то соглашения не будет", - сказал Саймон Ковни.

Он сказал, что ирландское правительство и ЕС не могут принять план, который дает региональном парламента решающую роль в том, разрешать ли применение правил единого рынка.

Как сообщалось, в Брюсселе отвергают новые предложения Британии о Brexit, заявляя, что они недостаточны, чтобы стать основой для полноценной сделки.