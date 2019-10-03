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Джонсон опять хочет приостановить работу британского парламента

Джонсон опять хочет приостановить работу британского парламента
08:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен просить приостановить работу парламента с 8 по 14 октября.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу британского премьера.

"В заявлении Даунинг-стрит говорится, что правительство намерено закончить текущую сессию парламента 8 октября. Новое заседание начнется через шесть дней, 14 октября, с выступления королевы, в котором будет определена законодательная повесткау дня правительства", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что выступление королевы 14 октября позволит правительству "изложить свои планы в отношении системы здравоохранения, школ, борьбы с преступностью, инвестирования в инфраструктуру и построения сильной экономики".

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Поэтому, как отмечается, работа парламента должна быть приостановлена в течение кратчайшего времени, чтобы обеспечить все необходимые материально-технические приготовления.

Как известно, британский премьер приостановил работу парламента до 14 октября с целью не дать депутатам сорвать выход Соединенного Королевства из Европейского Союза, запланированный на 31 октября. До сих пор Лондон так и не достиг новых договоренностей с Брюсселем о Brexit, а потому слишком высока вероятность жесткого выхода страны из ЕС.

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После этого Верховный суд Великобритании постановил, что решение премьер-министра страны Бориса Джонсона о приостановлении парламента был незаконным.

Премьер-министр заявил, что не согласен с приговором Верховного Суда.

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Великобритания, Борис Джонсон, Парламент Великобритании.
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