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Джонсон отрицает свои любовные связи с американкой

Джонсон отрицает свои любовные связи с американкой
16:59 Сегодня Телеграф

Новости мира:Джонсон заявляет, что гордится своей работой на посту мэра Лондона.

Премьер Великобритании Борис Джонсон отбрасывает обвинения в том, что у него были ненадлежащие связи с американской бизнес-леди Дженнифер Аркур. По словам Джонсона его связь с Дженнифер не имела общественной важности. Он так же добавил, что гордится своими действиями на посту мэра Лондона. 

Как сообщалось ранее, власти Лондона направили запрос в соответствующие органы, что бы те инициировали расследование касательно связи Джонсона и Дженнифер Аркур. Премьера Великобритании подозревают в том, что он содействовал своей знакомой в решении некоторых вопросов. К примеру есть подозрения, что когда Аркур присоединившись к торговым миссиям, в то время когда их возглавлял Джонсон, получила гранты на несколько тысяч фунтов не просто так. 

Теперь Независимое управление полиции по вопросам поведения должно изучить данный вопрос и сделать выводы, есть ли основания для расследования злоупотреблений Джонсона на государственной службе.

Джонсон проиграл уже седьмое голосование в парламенте

Также, по информации СМИ, Аркур якобы рассказала своим друзьям о своем романе с Джонсоном когда тот был мэром Лондона.

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Великобритания, Скандал, Борис Джонсон, Дженнифер Аркур.
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