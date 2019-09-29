Джонсон отрицает свои любовные связи с американкой

Новости мира:Джонсон заявляет, что гордится своей работой на посту мэра Лондона.

Премьер Великобритании Борис Джонсон отбрасывает обвинения в том, что у него были ненадлежащие связи с американской бизнес-леди Дженнифер Аркур. По словам Джонсона его связь с Дженнифер не имела общественной важности. Он так же добавил, что гордится своими действиями на посту мэра Лондона.

Как сообщалось ранее, власти Лондона направили запрос в соответствующие органы, что бы те инициировали расследование касательно связи Джонсона и Дженнифер Аркур. Премьера Великобритании подозревают в том, что он содействовал своей знакомой в решении некоторых вопросов. К примеру есть подозрения, что когда Аркур присоединившись к торговым миссиям, в то время когда их возглавлял Джонсон, получила гранты на несколько тысяч фунтов не просто так.

Теперь Независимое управление полиции по вопросам поведения должно изучить данный вопрос и сделать выводы, есть ли основания для расследования злоупотреблений Джонсона на государственной службе.

Также, по информации СМИ, Аркур якобы рассказала своим друзьям о своем романе с Джонсоном когда тот был мэром Лондона.